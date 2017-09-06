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09:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новые агротуристические маршруты появятся на Кубани

Разработка агротуров начнется в ближайшее время, маршруты откроются уже в следующем году.

Кубанская Ассоциация агротуризма разрабатывает новые туристические маршруты. Ожидается, что в рабочую группу по разработке войдут представители предприятий, работающих в сфере сельского туризма, пансионатов и туроператоры, сообщает пресс-служба минкурортов края.

На ближайшем собрании представители Ассоциации также обсудят перспективы развития аграрного туризма в Краснодарском крае и расскажут о механизмах его господдержки.

На сегодняшний день в Ассоциацию агротуризма входят свыше 20 крупных, средних и малых предприятий. Ассоциация совместно с региональным министерством курортов, туризма и олимпийского наследия участвует в популяризации и продвижении агротуризма на территории Краснодарского края, а также других регионов России.

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