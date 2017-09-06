Теплица за 25 млн евро появится под Астаной

«Старт будет в этом году. В этом году успеем только земельные работы. Если ваши все процедуры пройдут до октября, то это будет супер (…) Финансирование со стороны Польши, преимущество имеет казахстанская фирма и в прибыли, и в доле. 28 гектаров — это 280 квадратных метров, с квадратного метра — 60 килограмм», — рассказал вице-президент польско-казахстанской торгово-промышленной палаты Тадеуш Намедынски в кулуарах проходящего сегодня в Астане казахстанско-польского бизнес-форума в Астане.