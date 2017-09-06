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08:13 (мск), источник: Kazinform

Теплица за 25 млн евро появится под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Польша планирует инвестировать 25 миллионов евро в строительство теплицы под Астаной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Договор на строительство тепличного комплекса уже подписан. На площади 28 гектар будут выращивать помидоры, огурцы и зелень.

«Старт будет в этом году. В этом году успеем только земельные работы. Если ваши все процедуры пройдут до октября, то это будет супер (…) Финансирование со стороны Польши, преимущество имеет казахстанская фирма и в прибыли, и в доле. 28 гектаров — это 280 квадратных метров, с квадратного метра — 60 килограмм», — рассказал вице-президент польско-казахстанской торгово-промышленной палаты Тадеуш Намедынски в кулуарах проходящего сегодня в Астане казахстанско-польского бизнес-форума в Астане.

Он отметил, что это будет экологически чистая продукция.

В бизнес-форуме участвуют около 450 представителей бизнеса. После обеда ожидается участие глав государств Нурсултана Назарбаева и Анджея Дуды.

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