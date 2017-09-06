Роскомнадзор измерил качество связи в Москве

Источник: РИА "Новости"

Роскомнадзор и филиал ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» завершили очередные измерения качества услуг связи «большой четверки» в Москве, с ними ознакомился «Ъ». Качество голосовой связи проверялось по четырем показателям: доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений. Работа СМС-сервисов оценивалась по среднему времени доставки и доле недоставленных сообщений. Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных TCP/IP-соединений, неуспешных сессий по протоколу HTTP и продолжительности успешных сессий.

Наибольшая доля неуспешных попыток голосовых соединений зафиксирована в сети «Вымпелкома» — 15,1%. Лучшее значение по этому показателю у «МегаФона» — 0,7%, у МТС и Tele2 — 0,8% и 1,2% соответственно.

У «Вымпелкома» больше всего соединений с низкой разборчивостью речи — 4,3%, самая низкая доля у Tele2 — 0,1%. У Tele2 же самый высокий показатель по средней разборчивости речи.



При этом «Вымпелком» лидирует по количеству доставленных СМС-сообщений — их оказалось 100%. Самая высокая доля недоставленных у МТС — 2,4%. В мобильной передаче данных самая низкая доля неуспешных соединений IP/TCP и HTTP у МТС — 0,6% и 0,8% соответственно. Наиболее высокую скорость мобильного интернета показал «МегаФон» — 13,1 Мбит/с — при высоком показателе неуспешных соединений по IP/TCP и HTTP — 3% и 4,4% соответственно. У МТС средняя скорость составила 10,1 Мбит/с, у Tele2 — 9,4 Мбит/с, у «Вымпелкома» — около 5 Мбит/с.



Тестирование проводилось с 3 апреля по 21 июля 2017 года по утвержденной Минкомсвязью методике. Маршрут движения измерительного комплекса охватил магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения, подъезды к железнодорожным вокзалам и аэропортам. Общее количество голосовых соединений составило от 10,7 тыс. до 12,6 тыс. для каждого оператора, было проведено около 3,4 тыс. попыток соединения с сервером передачи данных HTTP (загрузка файлов), общее количество тестовых сессий по HTTP (web-browsing) составило 6−6,6 тыс.



В столице регулятор проводит такие измерения ежегодно с 2013 года. Как пояснил «Ъ» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, основная задача — снабжение абонентов сведениями о состоянии качества связи. «Кроме того, операторы получают некие ориентиры, независимые от их экспертизы, для улучшения показателей», — добавил он.

В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили, что оператор не согласен с данными ведомства.

«Это категорически недостоверная информация по целому ряду параметров», — подчеркнула представитель оператора Анна Айбашева. По результатам собственных и независимых измерений такие показатели, как доля неуспешных попыток голосового соединения, доля соединений с низкой разборчивостью речи, средняя скорость передачи данных, «находятся в паритете с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их», утверждает она. В «Вымпелкоме» намерены запросить лог-файлы измерений для анализа и проверки их достоверности.

В «МегаФоне» отметили, что, хотя методика измерений согласовывалась с операторами, к ней есть замечания.