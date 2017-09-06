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09:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Заправку электромобиля на первой заправочной станции во Владивостоке благословил Новак

Министр энергетики отметил, что за электромобилями будущее, и что правительство работает над созданием соответствующей инфраструктуры (ФОТО).

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12
фотографий
12
фотографий

Владивосток, 6 сентября, PrimaMedia.

Одну из первых в Приморье заправочных станций для электромобилей открыли сегодня на острове Русском министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, сообщает корр. ИА PrimaMedia. По словам министра, в правительстве сейчас обсуждаются вопросы развития соответствующей инфраструктуры по всей стране.

Первым автомобилем, который заправился на расположенной в кампусе ДВФУ электрозаправке, стал Nissan LEAF. По словам Андрея Мурова, сегодня в Приморье насчитывается чуть меньше ста автомобилей, работающих на электричестве. И хотя это довольно небольшой рынок, возведение станций также не требует больших затрат.

— Возвести такую станцию можно гораздо быстрее, чем обычную АЗС. Фактически, для этого необходимо лишь подключение к сетям низкого напряжения и собственно сами модули. Это можно сделать за пару недель, с учетом установки системы охраны
Муров

Министр энергетики Аллександр Новак отметил, что открытие такой станции, это значимое для всего Дальнего Востока событие.

— Очень отрадно, что это происходит здесь, во время форума на территории ДВФУ. Это станет хорошим началом для развития инфраструктуры по заправке электрокаров, и такая работа уже ведется. Минэнерго совместно с компанией «Россети» разрабатывает соответствующую программу, — сказал Новак.

Он добавил, что для того, чтобы эта инфраструктура развивалась необходимо не только оборудование, но и соответствующее нормативное регулирование, которое бы позволило реализовывать электроэнергию таким образом.

— Вы знаете, что сегодня пока есть ограничения на реализацию электроэнергии предприятиями. Решить эту задачу и призвана та программа, которая обсуждается сегодня в правительстве. В частности, обсуждается идея обязать традиционные АЗС обеспечить возможность заправки электромобилей, — заявил министр.

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