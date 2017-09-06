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08:37 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Резидент новосибирского ПЛП готовит новый инвестпроект

Объем вложений составит 500−600 млн рублей.

Один из резидентов новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) ведет переговоры о новом инвестиционном проекте на территории Новосибирской области. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Ольга Молчанова.

По ее данным, речь идет о вложениях в размере 0,5−0,6 млрд руб. в производство и логистический комплекс. Госпожа Молчанова отметила, что инвестор, встреча с представителями которого состоялась сегодня, уже познакомился с возможными площадками для проекта в Омской и Томской областях. Выбор в пользу Новосибирской области из-за ее логистических и кадровых преимуществ.

Компанию министр не назвала. Она лишь заметила, что инвестор уже располагает логистической базой в ПЛП, производством в Туле и Бердске (Новосибирская область). Новое производство необходимо инвестору для организации поставок на рынки Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

В настоящее время в ПЛП зарегистрировано 16 резидентов, говорится на его сайте.

По данным министерства экономического развития Новосибирской области, в 2017 году в регионе стартовало семь крупных инвестпроектов. Самый крупный (8,5 млрд руб.) — проект «Сибирского ЛПК», предполагающий строительство деревообрабатывающих производств.

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