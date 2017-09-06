Резидент новосибирского ПЛП готовит новый инвестпроект
Объем вложений составит 500−600 млн рублей.
Объем вложений составит 500−600 млн рублей.
Один из резидентов новосибирского
По ее данным, речь идет о вложениях в размере 0,5−0,6 млрд руб. в производство и логистический комплекс. Госпожа Молчанова отметила, что инвестор, встреча с представителями которого состоялась сегодня, уже познакомился с возможными площадками для проекта в Омской и Томской областях. Выбор в пользу Новосибирской области
Компанию министр не назвала. Она лишь заметила, что инвестор уже располагает логистической базой в ПЛП, производством в Туле и Бердске (Новосибирская область). Новое производство необходимо инвестору для организации поставок на рынки Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.
В настоящее время в ПЛП зарегистрировано 16 резидентов, говорится на его сайте.
По данным министерства экономического развития Новосибирской области, в 2017 году в регионе стартовало семь крупных инвестпроектов. Самый крупный (8,5 млрд руб.) — проект «Сибирского ЛПК», предполагающий строительство деревообрабатывающих производств.