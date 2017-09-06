Резидент новосибирского ПЛП готовит новый инвестпроект

Один из резидентов новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) ведет переговоры о новом инвестиционном проекте на территории Новосибирской области. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Ольга Молчанова.

По ее данным, речь идет о вложениях в размере 0,5−0,6 млрд руб. в производство и логистический комплекс. Госпожа Молчанова отметила, что инвестор, встреча с представителями которого состоялась сегодня, уже познакомился с возможными площадками для проекта в Омской и Томской областях. Выбор в пользу Новосибирской области из-за ее логистических и кадровых преимуществ.

Компанию министр не назвала. Она лишь заметила, что инвестор уже располагает логистической базой в ПЛП, производством в Туле и Бердске (Новосибирская область). Новое производство необходимо инвестору для организации поставок на рынки Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

В настоящее время в ПЛП зарегистрировано 16 резидентов, говорится на его сайте.