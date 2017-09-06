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08:33 (мск), источник: Nakanune.ru

В мясе птицы трех южноуральских птицефабрик обнаружили лекарственные средства

В Челябинской области Россельхознадзор выявил превышение остаточного количества лекарственных средств в пробах продукции из мяса птицы трех птицефабрик.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления.

Речь идет о птицефабриках «Равис — птицефабрика Сосновская», «Бектыш», Нагайбакский птицеводческий комплекс. Кроме того, в стадии проверки находится Магнитогорский птицеводческий комплекс.

Лабораторные исследования показали, что в мясе птицы указанных предприятий превышено остаточное количество лекарственных средств. Так, было отобрано 117 проб продукции из мяса птицы и яйца, 8 из них оказались положительными: в 4 пробах выявлены листерии, в 4 — нитрофураны, которые используются для лечения и профилактики заболеваний птиц. На предприятиях, поставленных в условия усиленного лабораторного контроля, из 170 проб 23 были положительными.

В результате на должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, им грозит штраф. А предприятия получили ветеринарно-санитарные предписания об устранении выявленных нарушений ветеринарно-санитарного законодательства России. Птицефабрики поставлены на усиленный лабораторный контроль.

Добавим, что в 2016 году из 169 проб мяса птицы и яйца, 26 оказались не соответствующими требованиям по причине превышения остаточного количества лекарственных средств. Это были «Магнитогорский птицеводческий комплекс», Нагайбакский птицеводческий комплекс, «Равис — птицефабрика Сосновская».

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