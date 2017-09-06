В мясе птицы трех южноуральских птицефабрик обнаружили лекарственные средства
В Челябинской области Россельхознадзор выявил превышение остаточного количества лекарственных средств в пробах продукции из мяса птицы трех птицефабрик.
В Челябинской области Россельхознадзор выявил превышение остаточного количества лекарственных средств в пробах продукции из мяса птицы трех птицефабрик.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Речь идет о птицефабриках «Равис — птицефабрика Сосновская», «Бектыш», Нагайбакский птицеводческий комплекс. Кроме того, в стадии проверки находится Магнитогорский птицеводческий комплекс.
Лабораторные исследования показали, что в мясе птицы указанных предприятий превышено остаточное количество лекарственных средств. Так, было отобрано 117 проб продукции из мяса птицы и яйца, 8 из них оказались положительными: в 4 пробах выявлены листерии, в 4 — нитрофураны, которые используются для лечения и профилактики заболеваний птиц. На предприятиях, поставленных в условия усиленного лабораторного контроля, из 170 проб 23 были положительными.
В результате на должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, им грозит штраф. А предприятия получили
Добавим, что в 2016 году из 169 проб мяса птицы и яйца, 26 оказались не соответствующими требованиям по причине превышения остаточного количества лекарственных средств. Это были «Магнитогорский птицеводческий комплекс», Нагайбакский птицеводческий комплекс, «Равис — птицефабрика Сосновская».