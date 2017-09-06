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09:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси определен перечень строящихся с привлечением адресных субсидий домов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен перечень строящихся с привлечением адресных субсидий домов. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства от 4 сентября 2017 года № 25 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Документом установлен перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляются с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий.

С привлечением адресных субсидий будет строиться 68 многоквартирых жилых домов. Согласно постановлению, 1 817 квартир введут в эксплуатацию в 2017 году, 3 769 — в 2018-м.

Общая вводимая площадь жилья — 351 тыс. 235,99 кв.м (многоквартирные дома — 338 тыс. 520,19 кв.м, индивидуальное жилищное строительство — 12 тыс. 715, 8 кв.м).

Объем кредитных ресурсов, выделяемых «Беларусбанком» и «Белагропромбанком», составит Br135 млн.

Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга. Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет — на 95%, детям-сиротам — на 35%; молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20% соответственно.

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