В Беларуси определен перечень строящихся с привлечением адресных субсидий домов

Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга. Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет — на 95%, детям-сиротам — на 35%; молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20% соответственно.