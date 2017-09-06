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08:57 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

К концу сентября будет готов первый белорусский электроскутер

Кроме электромобиля, который сейчас в стадии доработки, и электробусов, уже опробованных на городских маршрутах, нам необходимо развивать и другие виды электротранспорта, в том числе велосипеды, мотоциклы и скутеры. Их нужно как можно быстрее запускать в производство.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такое мнение прозвучало на недавнем совещании у президента по развитию автомобилестроения. В том, что задел в этой сфере есть, своими глазами можно было убедиться чуть раньше на Республиканском испытательном полигоне в Липках. Где был презентован не только белорусский электрокар, но также мотор-колесо и электровелосипед на его основе — разработки приборостроительного завода «Оптрон» Национальной академии наук.

Генеральный директор завода Оптрон Николай Янкевич не сомневается в большом будущем разработок своего предприятия. Тем более что тут собираются освоить всю линейку индивидуального электротранспорта: электроскутеры, гироскутеры, гироборды, электросамокаты…

— Мы не изобретаем велосипед. Посмотрите на Европу, Азию — там ездят на электровелосипедах, электроскутерах. В перспективе они станут массовым видом городского транспорта. Европейские страны уже заявляют о запрете авто с двигателями внутреннего сгорания. Думаю, им будет вообще заказан въезд в город, — придется оставлять на стоянках, за городской чертой. На последнем Форуме регионов в Москве я уже видел электровелосипеды, припаркованные возле банков, ими пользуются клерки. Это разумный выбор в городе, где из центра до аэропорта мне пришлось ехать четыре часа — из-за пробок.

Да, популярность велосипедов с электрическим приводом (их называют также пауэрбайк, e-bike, pedelec), способным как частично, так и полностью заменить кручение педалей, стремительно растет. По дорогам Германии их ездит уже около 2,5 млн, в Китае — примерно 100 млн. Электробайки оценили и в такой традиционно велосипедной стране, как Нидерланды, — здесь их продажи растут быстрее, чем продажи обычных вариантов. Схожая картина в Чехии — в 2015 году там купили 30 тысяч педелеков, на 15% больше, чем в предыдущий год. Причем вскоре там стали популярны электробайки местных производителей, вовремя уловивших тенденцию.

Как раз упор на местные реалии Николай Янкевич и считает главным достоинством белорусской разработки:

— Мы делаем электровелосипед, который адаптирован к нашим погодным и рельефным условиям. В нем свои алгоритмы разгона, торможения. Знаем, что нужно пользователю, и действуем в соответствии с нашими методиками и ГОСТами. В разработку вложены наши мозги, понимание нашего законодательства и нашего человека. Сейчас в Беларуси в основном торгуют китайскими комплектами, которые стоят от 400 до 600 долларов. Наш набор — мотор-колесо с батареей и аксессуарами будет стоить до 300 долларов. Купив его, обычный велосипед можно будет переоборудовать в электрический. Это несложно. Сейчас эксплуатируется около 1,5 млн велосипедов и 120 тысяч в год закупается. Это огромный парк, который можно дооснастить электроприводом. Конечно, будет возможность купить и уже готовый электровелосипед — цех по их производству планируем организовать именно на Оптроне. При этом бренд Аист будет сохранен.

Предполагается, что серийное производство будет налажено к следующему велосезону и уже весной белорусский электробайк появится на улицах. Причем есть намерения производить целый каскад электротранспорта на базе мотор-колеса: для города, деревни, туризма, трехколесные варианты. Например, если повысить мощность мотор-колеса до 600 ватт (сейчас при питании 36 В она заявлена 350 ватт), транспорт сможет перевозить грузы, и его реально при помощи различных приставок приспособить для решения вопросов земледелия. Скажем, пахать электроплугом.

Мотор-колесо для велосипеда на Оптроне сделали буквально за месяц благодаря уже имеющимся собственным наработкам. По сути, это бесколлекторный двигатель на постоянных магнитах — электромашина, которая обладает самым большим крутящим моментом. Работает от батареи. Они могут быть как наши традиционные кислотные, обеспечивающие пробег от 20 км, так и литий-железо-фосфатные и литийионные — на них запас хода составляет до 80 километров. Пока их приходится закупать, однако в Академии наук уже идет работа над созданием собственных накопителей энергии. Трогаться с места электробайк может как исключительно за счет двигателя, так и при помощи педалей. При оснащении литийионной батареей он развивает скорость до 40 км/ч — весьма немалую для такого типа транспорта. Кстати, по российским нормам (у нас подобных еще нет) безопасной считается скорость до 25 км/ч, ведь более высокая при падении чревата серьезными травмами. Поэтому владельцам электробайков предложат защиту — шлем, налокотники и наколенники. К слову, Нидерланды, столкнувшиеся с тем, что быстроту е-байков полюбила молодежь, с начала года ограничили скорость их движения по велодорожкам до 24,1 км/ч.

Гендиректор Оптрона видит в электровелосипеде еще и интеллектуальную машину поправки здоровья. Устали крутить педали? Электропривод поможет уменьшить нагрузку, вплоть до того, что байк будет ехать вообще без усилий владельца. Нужно увеличить нагрузку — есть переход на режим рекуперации. Зимой машину можно установить в квартире и использовать как велотренажер.

Сейчас в работе у Оптрона электроскутер — разработка будет готова в конце сентября. Кроме того, предприятие участвует в международном консорциуме по созданию электромотоцикла.

КСТАТИ

Один из руководителей компании Xinri, крупнейшего производителя электробайков в Китае (1,6 млн штук только за прошлый год), в интервью изданию Time сформулировал причины растущей популярности таких машин: Мотоциклы слишком опасны, автомобили слишком дорого стоят, общественный транспорт слишком тесен и неудобен, а крутить педали велосипеда слишком тяжело для ног.

ЦИФРЫ СБ

Мощность белорусского мотор-колеса при питании 36 В — 350 Вт, при питании 48 В — 500 Вт. Вес: 9 кг. Пробег: 36 В 10А/час — 19 — 28 км, 36 В 12А/час — 30 — 44 км, 48 В 12А/час — 35 — 50 км. Максимальная скорость: при питании 36 В — 32 км/ч, при питании 48 В — 45 км/ч.

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