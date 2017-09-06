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09:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Министр строительства: во Владивостоке нездоровая ситуация с ценами на жилье

Михаил Мень обратился в ФАС с просьбой проверить рынок недвижимости приморской столицы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 сентября, PrimaMedia.

Цены на жилую недвижимость во Владивостоке сегодня необоснованно высоки. Такое мнение выразил на пресс-конференции во время ВЭФ на острове Русском министр строительства Михаил Мень, сообщает ИА PrimaMedia. Разобраться в причинах такого положения дел он попросил руководство Федеральной антимонопольной службы.

— По Владивостоку ситуация с ценами на жилье просто удивительная. Цены необоснованно, на мой взгляд, высоки. И при этом, федеральной программой стимулирования строительства, которая позволяет привлекать федеральные средства на строительство детских садов при комплексной застройке, никто не пользуется, хотя она позволяет как раз снизить цену за квадратный метр, — сказал министр.

На встрече с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы он попросил ведомство проверить эту ситуацию на возможные нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, что сегодня во Владивостоке состоялось открытие Восточного экономического форума. За полдня было подписано 10 соглашений на 1,16 трлн рублей. Всего форум собрал на острове Русский более 5 тысяч человек из 61 одной страны мира.

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