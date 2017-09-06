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08:48 (мск), источник: NewsKo

В Перми на модернизацию «Социального регистра населения» потратят 50 млн рублей

Министерство информационного развития и связи Пермского края объявило аукцион на модернизацию единой автоматизированной информационной системы персонифицированного учёта получателей социальной помощи — ЕАИС «Социальный регистр населения».

Субсидия в 50 млн руб. будет выделена из федерального бюджета.

Подрядчик должен провести работы, повышающие эффективность и доступность предоставления госуслуг по оказанию социальной поддержки в Пермском крае, и упростить процедуру предоставления соцпомощи. Также новая система должна минимизировать случаи прямого обращения граждан в территориальные управления и отделы министерства соцразвития Пермского края. Также подрядчик при работе над проектом должен назначить руководителя, архитектора, аналитика, программиста, тестировщика и технического писателя. Все работы должны быть выполнены до 10 июля 2018 года. После выполнения технических работ подрядчик должен провести переподготовку персонала.

Заявки принимаются до 29 сентября.

Напомним, единая автоматизированная информационная система персонифицированного учета получателей социальной помощи — ЕАИС «Социальный регистр населения» — была разработана в 2004 году для повышения эффективности расходования бюджетных средств на предоставление социальной помощи и поддержки. К 2008 году подсистема ЕАИС «Социальный регистр населения» была внедрена во всех государственных учреждениях социального обслуживания населения края.

Сейчас система применяется в министерстве социального развития Пермского края, в 19 территориальных его управлениях и 33 отделах территориальных управлений ведомства в городах и районах региона.

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