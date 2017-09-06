Власти РФ сделали китайским партнерам предложения по приватизации «Совкомфлота»
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Российские власти на данный момент готовы сотрудничать с китайскими партнерами в вопросе приватизации «Совкомфлота», заявил первый
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Российские власти на данный момент готовы сотрудничать с китайскими партнерами в вопросе приватизации «Совкомфлота», заявил первый
«Мы предложили китайским партнерам различные варианты сотрудничества вокруг “Совкомфлота”, работаем на экспертном уровне», — сказал Шувалов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
При этом он не уточнил, рассматриваются ли японские компании. «Мы работаем сейчас пока с китайцами», — сказал Шувалов.
В плане приватизации на 2017−2019 гг. зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одной акции. На первом этапе планируется продать пакет в размере 25% минус одна акция, последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд рублей. Именно эта цифра заложена сейчас в бюджете РФ на 2017 год как прогнозная сумма поступлений от приватизации «Совкомфлота» (чиновники неоднократно называли ее устаревшей, но новая официальная оценка до сих пор не называлась).
В марте 2017 года глава Росимущества говорил, что завершить приватизацию планируется до конца июня. 1 июня первый