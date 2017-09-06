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08:55 (мск), источник: Интерфакс

Власти РФ сделали китайским партнерам предложения по приватизации «Совкомфлота»

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Российские власти на данный момент готовы сотрудничать с китайскими партнерами в вопросе приватизации «Совкомфлота», заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы предложили китайским партнерам различные варианты сотрудничества вокруг “Совкомфлота”, работаем на экспертном уровне», — сказал Шувалов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом он не уточнил, рассматриваются ли японские компании. «Мы работаем сейчас пока с китайцами», — сказал Шувалов.

Сейчас 100% «Совкомфлота» принадлежит государству.
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В плане приватизации на 2017−2019 гг. зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одной акции. На первом этапе планируется продать пакет в размере 25% минус одна акция, последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд рублей. Именно эта цифра заложена сейчас в бюджете РФ на 2017 год как прогнозная сумма поступлений от приватизации «Совкомфлота» (чиновники неоднократно называли ее устаревшей, но новая официальная оценка до сих пор не называлась).

В марте 2017 года глава Росимущества говорил, что завершить приватизацию планируется до конца июня. 1 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что документы по приватизации «Совкомфлота» подготовлены в финальной версии, и «информация будет объявлена в ближайшие дни».

Приватизация «Совкомфлота»: уплыть в частные руки
Во время загрузки произошла ошибка.
28 июня© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
__ Арес __
Скоро нынешняя власть всю Россию китайцам продаст, как в 2005 году путин подарил китайцам остров Даманский, за который в 1969 наши солдаты проливали кровь,...
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