Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для
Первыми двумя городами, где японцы помогают развивать городскую среду, были выбраны Воронеж и Владивосток.
По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума —