Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре

По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы транзитно-ориентированного проектирования.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.