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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для российско-японского сотрудничества по развитию городской среды, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Источник: РИА Новости

Первыми двумя городами, где японцы помогают развивать городскую среду, были выбраны Воронеж и Владивосток.

По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы транзитно-ориентированного проектирования.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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