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10:39 (мск), источник: ТАСС

77% незаконных рубок леса приходится на Сибирский федеральный округ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской уточнил, что с 2014 года размер вреда лесам по этой причине превысил 11 млрд руб.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сибирский федеральный округ лидирует по объему нелегальных рубок леса: 1,3 млн. куб. м. леса было вырублено за 2016 год, что составляет 77% от всей незаконно срубленной древесины. Об этом в интервью ТАСС на ВЭФ2017 рассказал во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«В 2016 году почти 77% от общего объема незаконных рубок в стране приходится на Сибирский федеральный округ (1,3 млн куб. м), в том числе 67% на Иркутскую область (1,1 млн куб. м)», — поделился точными числами министр.

Собеседник ТАСС отметил, что начиная с 2014 года размер вреда, причиненный лесам незаконными рубками, превысил 11 млрд руб. После Иркутской области в «лидерах» по объемам незаконных лесозаготовок числятся Свердловская и Вологодская области. Здесь за 2016 год незаконно было вырублено 54,4 тыс. куб. м и 52,7 тыс. куб. м соответственно.

В качестве способа решения проблемы Донской назвал системы маркировки древесины, усиление контроля на пунктах приема лесного сырья, также введение электронных биржевых торгов леса.

«Это внедрение системы маркировки древесины ценных пород и отслеживания ее транспортировки. Кроме того, регион должен перейти на реализацию круглых лесоматериалов исключительно по результатам электронных биржевых торгов», — пояснил собеседник агентства. — «Сегодня современные технологии это позволяют делать».

Министр также не исключил возможность появления дронов, следящих за лесозаготовками.

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