Японцы помогут Владивостоку победить мусор

Подписание документа состоялось в рамках работы III Восточного экономического форума, проходящего в эти дни в приморской столице.

Целью заключения меморандума является развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды путем обмена информации и содействия в реализации проекта по введению в эксплуатацию оборудования по газоочистке на МУПВ «Спецзавод № 1», а также введения в эксплуатацию малогабаритного мусоросжигательного завода на территории полигона по захоронению отходов — сообщает городская администрация.