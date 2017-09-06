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09:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Японцы помогут Владивостоку победить мусор

Сегодня, 6 сентября, в администрации города Владивостока подписан меморандум между российским и японским предприятиями о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Подписание документа состоялось в рамках работы III Восточного экономического форума, проходящего в эти дни в приморской столице.

С российской стороны меморандум подписал директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1» Евгений Ширяев, с японской — президент, генеральный директор акционерной компании «Санко» Мива Харумити.

Целью заключения меморандума является развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды путем обмена информации и содействия в реализации проекта по введению в эксплуатацию оборудования по газоочистке на МУПВ «Спецзавод № 1», а также введения в эксплуатацию малогабаритного мусоросжигательного завода на территории полигона по захоронению отходов — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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