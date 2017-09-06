Зима близко. Екатеринбург на 90% готов к отопительному сезону

Во вторник на расширенном совещании заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко доложил о том, что из 8,2 тыс. многоквартирных домов муниципального жилищного фонда уральской столицы 7,4 тыс. подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, параллельно с работой на объектах муниципального жилого фонда энергетики Екатеринбурга продолжают активно ремонтировать коммуникации, находящиеся в их зонах ответственности.