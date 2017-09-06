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09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Зима близко. Екатеринбург на 90% готов к отопительному сезону

Подготовка жилищного фонда столицы Урала к эксплуатации в условиях холодов на сегодняшний день составляет 90%.

Во вторник на расширенном совещании заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко доложил о том, что из 8,2 тыс. многоквартирных домов муниципального жилищного фонда уральской столицы 7,4 тыс. подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, параллельно с работой на объектах муниципального жилого фонда энергетики Екатеринбурга продолжают активно ремонтировать коммуникации, находящиеся в их зонах ответственности.

Напомним, что согласно действующему российскому законодательству, отопительный сезон в муниципальных образованиях должен начинаться при условии, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает отметки в плюс восемь градусов. Поэтому власти Екатеринбурга внимательно следят за изменением погодных условий и намерены завершить все приготовления к пуску тепла на территории города до наступления холодов.

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