Зима близко. Екатеринбург на 90% готов к отопительному сезону
Подготовка жилищного фонда столицы Урала к эксплуатации в условиях холодов на сегодняшний день составляет 90%.
Подготовка жилищного фонда столицы Урала к эксплуатации в условиях холодов на сегодняшний день составляет 90%.
Во вторник на расширенном совещании заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко доложил о том, что из 8,2 тыс. многоквартирных домов муниципального жилищного фонда уральской столицы 7,4 тыс. подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, что согласно действующему российскому законодательству, отопительный сезон в муниципальных образованиях должен начинаться при условии, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает отметки в плюс восемь градусов. Поэтому власти Екатеринбурга внимательно следят за изменением погодных условий и намерены завершить все приготовления к пуску тепла на территории города до наступления холодов.