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09:33 (мск), источник: Вести - Калининград

«Храброво» ждет решения вопроса по режиму «открытого неба»

Вопрос о продлении в аэропорту Калининграда режима открытого неба на 2018 и 2019 годы будет решен до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

Источник: Вести - Калининград

«В этом году», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято соответствующее решение.

Режим «открытого неба» был введен для калининградского аэропорта «Храброво» с лета 2015 года.

Для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам, сняты ограничения по полетам в Калининград. Они могут забирать здесь пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран и по той же схеме доставлять их в Калининград.

Международный аэропорт «Храброво» связан регулярными линиями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Краснодаром, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Барселоной. С июня 2017 г. польская авиакомпания LOT приступила к выполнению полетов из «Храброво» в Варшаву с дальнейшим транзитом пассажиров в европейские города.

С октября компания «РусЛайн» начинает выполнение прямых рейсов из Калининграда в Прагу и Берлин.

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