«Храброво» ждет решения вопроса по режиму «открытого неба»
Вопрос о продлении в аэропорту Калининграда режима открытого неба на 2018 и 2019 годы будет решен до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.
Вопрос о продлении в аэропорту Калининграда режима открытого неба на 2018 и 2019 годы будет решен до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.
«В этом году», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято соответствующее решение.
Режим «открытого неба» был введен для калининградского аэропорта «Храброво» с лета 2015 года.
Для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам, сняты ограничения по полетам в Калининград. Они могут забирать здесь пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран и по той же схеме доставлять их в Калининград.
Международный аэропорт «Храброво» связан регулярными линиями с Москвой,
С октября компания «РусЛайн» начинает выполнение прямых рейсов из Калининграда в Прагу и Берлин.