Банк-кредитор обвинил владельца «Сибмоста» Альберта Кошкина в попытке вывести имущество

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Экспобанк, ранее подавший на банкротство совладельца крупной новосибирской строительной компании «Сибмост» Альберта Кошкина, считает, что должник намеренно затягивает процедуру банкротства и пытается вывести из своего владения имущество, которое можно реализовать, чтобы выплатить долг. Об этом сообщил в среду в судебном заседании представитель банка.

«Мы считаем, что процедура банкротства должны быть введена, и все действия, которые сейчас предпринимает должник, направлены на затягивание процедуры. Если бы должник пытался договориться, мы бы об этом знали, но должник, к сожалению, злоупотребляет на данный момент <…> Чем больше мы затягиваем, тем больше Кошкин продолжает выводить имущество», — сказал представитель Экспобанка.

В качестве примера он привел осуществленную ранее «Сибмостом» продажу санатория в Новосибирской области и акций аэропорта Горно-Алтайска. Эти сделки освещались в прессе, однако после их совершения Экспобанк как кредитор «Сибмоста» никаких денег не получил, подчеркнул представитель банка.

В свою очередь, представитель Кошкина назвал заявление банка «голословным», повторив ранее высказанную позицию о том, что процедура банкротства в отношении Альберта Кошкина и его сына Владислава Кошкина, также являющегося совладельцем строительной компании, направлена на принуждение к исполнению своих обязательств основного должника — «Сибмоста», по займам которого Кошкины являются поручителями.

Он также отметил, что в настоящее время осуществляется ряд сделок, направленных на финансовое оздоровление «Сибмоста». Сути сделок представитель Кошкиных не раскрыл, пояснив, что конфиденциальность является условием их совершения. Он ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, суд это ходатайство удовлетворил, отложив заседание на 12 сентября.

Банкротство Кошкиных и «Сибмоста».

Экспобанк подал иск о банкротстве Альберта Кошкина 3 июля. Согласно материалам суда, его задолженность составляет 178,7 млн рублей. Банк также потребовал банкротства его сына — Владислава Кошкина. Заседание по этому делу отложено на 14 сентября.

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.