В Волгограде по ночам асфальтируют улицу Симбирскую
На улице Симбирской в Ворошиловском районе Волгограда по ночам ведется укладка верхнего слоя из износостойкого
На улице Симбирской в Ворошиловском районе Волгограда по ночам ведется укладка верхнего слоя из износостойкого
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на улице Симбирской уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой покрытия, заменили 14 дождеприемных колодцев. Теперь рабочие приступили к финишному слою асфальтобетона.
Добавим, что после обновления улица Симбирская вместе с улицами Глубокоовражной, Краснознаменской и Коммунистической выступит полноценным дублером Первой продольной магистрали и позволит перераспределить интенсивные транспортные потоки в центральной части Волгограда.