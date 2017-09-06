Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10Акупунктура для собак и кошек
10:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде по ночам асфальтируют улицу Симбирскую

На улице Симбирской в Ворошиловском районе Волгограда по ночам ведется укладка верхнего слоя из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на улице Симбирской уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой покрытия, заменили 14 дождеприемных колодцев. Теперь рабочие приступили к финишному слою асфальтобетона.

Добавим, что после обновления улица Симбирская вместе с улицами Глубокоовражной, Краснознаменской и Коммунистической выступит полноценным дублером Первой продольной магистрали и позволит перераспределить интенсивные транспортные потоки в центральной части Волгограда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь