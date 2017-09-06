Незаконно построенный трехэтажный дом снесли в Иркутске

Источник: r38.fssprus.ru

Незаконно построенный трехэтажный дом на улице Комсомольской, 20 в Иркутске снесли по решению Октябрьского районного суда. Здание было возведено при отсутствии правовых оснований для строительства. Судебные приставы проконтролировали демонтаж дома. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Октябрьский районный суд Иркутска по исковому заявлению городской администрации обязал женщину снести трехэтажный дом площадью 137 кв. метров. Здание имело статус самовольно построенного.

«Несмотря на неоднократные требования судебных приставов исполнить решение суда и самостоятельно снести объект, женщина отказывалась», — отметили в пресс-службе.

Работы по демонтажу и уборке участка от строительного мусора проведены за счет средств городской администрации. Однако, понесенные расходы должник обязан будет возместить.