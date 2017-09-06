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11:00 (мск), источник: VLADNEWS

На Русском острове откроют медицинский ядерный центр

Его создание обойдется почти в 2 млрд рублей.

Во Владивостоке откроется Центр ядерной медицины. Он будет построен компанией «АтомМедТехнолоджи — Дальний Восток» на острове Русский. Концессионное соглашение было подписано 6 сентября на одной из площадок третьего Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

На церемонии подписания документа генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что объем инвестиций в проект составляет более 1, 9 млрд рублей.

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