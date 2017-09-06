Сервис поиска попутчиков BeepCar вводит подтверждение личности пользователей по паспорту

Источник: Бипкар

Пользователи сервиса BeepCar должны обязательно подтвердить свои аккаунты по номеру телефона; по желанию можно добавить адрес электронной почты, а также привязать профили в социальных сетях.

«Подтверждение личности пользователя по паспорту РФ — следующая технология по обеспечению безопасности», — говорится в пресс-релизе компании.

В BeepCar подчеркнули, что проверка является добровольной, и не является обязательной — но чем больше пользователь рассказывает о себе, тем сильнее к нему доверие и желание выбрать попутчиком.

Чтобы подтвердить свою личность по паспорту, пользователям мобильных приложений на iOS и Android нужно зайти в профиль, нажать кнопку «Проверить паспорт» и с помощью камеры гаджета отсканировать страницу паспорта с именем и фамилией, датой рождения, номером паспорта и фотографией — под проверку попадают все эти данные. Пользователям веб-версии BeepCar необходимо загрузить фото или скан документа.

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Техническим партнером сервиса стал резидент «Сколково» — компания Sum&Substance, которая специализируется на инновационных технологиях моментального подтверждения данных. Компания внесена в реестр операторов персональных данных, который ведет Роскомнадзор.

«Система проверяет паспорт на подлинность, сверяет данные профиля и с помощью технологии распознавания лиц сличает изображение на аватаре с фото в паспорте. Те, кто успешно проходят верификацию — получают в профиле BeepCar отметку “Паспорт проверен”, она будет видна всем водителям и пассажирам, а также отображаются в поиске сервиса, как проверенные по паспорту водители», — указали в BeepCar.