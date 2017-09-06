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13:23 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове проезд в автобусах подорожает с 1 октября. В трамваях и троллейбусах цены не изменятся

Стоимость проезда в автобусах Ростова-на-Дону поднимется с 1 октября. Об этом заявил глава администрации города Виталий Кушнарев на совете директоров Ростова-на-Дону, который состоялся 5 сентября.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Цена поездки составит 24 рубля при оплате наличными и 20 рублей — с транспортной картой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах останется без изменений, передает 161.ru.

Как сообщали Юга.ру, 25 июля глава Ростова заявил, что в городе введут дифференцированную тарифную систему оплаты проезда в общественном транспорте, безналичная оплата будет дешевле.

23 августа Виталий Кушнарев подписал постановление о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 сентября, но роста тарифов не произошло, так как сити-менеджер не поставил подпись под соответствующим постановлением.

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