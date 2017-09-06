В Ростове проезд в автобусах подорожает с 1 октября. В трамваях и троллейбусах цены не изменятся
Стоимость проезда в автобусах
Стоимость проезда в автобусах
Цена поездки составит 24 рубля при оплате наличными и 20 рублей — с транспортной картой, сообщили в
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах останется без изменений, передает 161.ru.
Как сообщали Юга.ру, 25 июля глава Ростова заявил, что в городе введут дифференцированную тарифную систему оплаты проезда в общественном транспорте, безналичная оплата будет дешевле.
23 августа Виталий Кушнарев подписал постановление о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 сентября, но роста тарифов не произошло, так как