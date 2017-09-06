Сотрудники Нововоронежской АЭС отработали ЧС в ходе учений

Источник: rosenergoatom.ru

Общестанционная противоаварийная тренировка была осуществлена под руководством и.о. главного инженера станции Сергея Витковского с привлечением руководящего состава главного управления МЧС России по Воронежской области, сотрудников 1 отряда федеральной противопожарной службы по Воронежской области, личного состав пожарно-спасательной части № 14 по охране Нововоронежской АЭС и пожарно-спасательной части № 27 по охране г. Нововоронеж.

По легенде учения на Нововоронежской АЭС произошел пожар — нештатная ситуация «запроектного» типа. На энергоблоке № 5 персонал отработал ликвидацию ЧС на полномасштабном тренажёре (ПМТ-5). Оперативники энергоблоков № 3 и № 4 тренировались на рабочих местах.

Действия персонала выполнялись условно, без прикосновения к ключам, приборам и электрическим схемам. Длительность учения продолжалась полтора часа, за это время была проведена противоаварийная и противопожарная тренировка. По достижении заданных показателей начальники смен АЭС доложили дежурному диспетчеру об окончании тренировки.

«Оперативный персонал справился со сложным сценарием. Противоаварийная тренировка прошла успешно», — заключил заместитель главного инженера Андрей Меремьянин по итогам учения.

В соответствии с планом-графиком работы сотрудников станции учения проводятся минимум шесть раз в год. Такая периодичность обусловлена необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции, говорится в сообщении.