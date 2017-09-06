Под Владивостоком будут выпускать двигатели «Мазда»
Завод сможет собирать до 50 тысяч штук в год.
Завод сможет собирать до 50 тысяч штук в год.
Корпорация развития Дальнего Востока и
Проект предполагает строительство завода по производству двигателей с годовым объемом производства 50 тысяч двигателей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — свыше 3 млрд рублей. Будет создано 150 рабочих мест. Об этом было заявлено в ходе подписания соглашения, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.