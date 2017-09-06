Под Владивостоком будут выпускать двигатели «Мазда»

Корпорация развития Дальнего Востока и российско-японская компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» приняли решение о строительстве нового завода под Владивостоком. В рамках работы форума на острове Русском стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по организации промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda в ТОР «Надеждинская».

Проект предполагает строительство завода по производству двигателей с годовым объемом производства 50 тысяч двигателей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — свыше 3 млрд рублей. Будет создано 150 рабочих мест. Об этом было заявлено в ходе подписания соглашения, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.