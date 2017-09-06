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10:47 (мск), источник: NewsKo

В Мошево по распоряжению президента отремонтировали дорогу

Ремонтные работы дороги (участок длиной 650 м) к деревне Мошево, где проживает 27 человек, в стадии завершения.

На 5 сентября подрядчику осталось только выполнить работы по устройству водопропускных труб и установить дорожные знаки.

Для проведения ремонта дороги администрация Краснокамского района направила 5 млн 42,6 тыс. руб.

Отметим, в мае 2017 года администрацией Краснокамского района было предложено включить в работы по ремонту не только подъезд к деревне Мошево, но и автодорогу внутри посёлка на ул. Садовой (участок длиной 250 м). Аукцион на проведение ремонтных работ данной автодороги уже объявлен, итоги будут подведены 11 сентября.

Ремонт будет включать в себя выравнивание участка, устройство основания из песчано-гравийной смеси и щебня, покрытие асфальтовой крошкой.

Дополнительно, за счёт средств местного бюджета до конца 2017 года планируется отсыпать площадку и установить автобусный павильон на автодороге Мокино-Майский.

Напомним, в марте 2017 года девятилетняя жительница деревни Мошево в Краснокамском районе обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать в ремонте дороги, которая соединяет деревню с трассой. После обращения Владимир Путин дал распоряжение провести капитальный ремонт дороги до 1 сентября 2017 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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