Для дворовых территорий могут установить специальную зону

Денис Галицкий предложил ограничить высоту зданий и сооружений четырьмя метрами. «Специальная зона решает проблему новых жилых комплексов, когда застройщики делают благоустройство на отдельных земельных участках. Сейчас у жильцов нет гарантии, что участок потом будет использоваться так, как запланировано проектом. Таких домов уже достаточно много», — пояснил он.



Департамент градостроительства и архитектуры предложил другой подход — установить подзону Ж-1 (зона жилой застройки многоквартирными домами от четырех этажей и выше) или Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с максимальной высотой строений — ноль метров. «Главная цель — сохранение территорий, которые оказались внутри дворов и не имеют подходов и подъездов. Их нельзя сформировать в качестве самостоятельных земельных участков и мы их не можем позиционировать как территорию общего пользования», — пояснила представитель ДГА Ольга Савицкая. Нулевая высота, по мнению ДГА, защитит дворы от возникновения каких-либо объектов капитального строительства.



Денис Галицкий возразил, что с нулевой отметкой не построить тепловые пункты и другие сооружения. «Высотность ноль настораживает», — отметил председатель комиссии Виктор Агеев. Мнения членов комиссии о высотности и новой зоне разошлись. Проект будет доработан и рассмотрен на следующем заседании.