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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Для дворовых территорий могут установить специальную зону

Городская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение члена комиссии Дениса Галицкого.

Господин Галицкий предлагает ввести специальную зону дворовых территорий жилой застройки (Ж-Д). Новая зона предназначена для сохранения дворов. Основные виды разрешенного использования в этой зоне — детские, хозяйственные, спортивные площадки, площадки для отдыха, зеленые насаждения, условно разрешенные — площадки для сбора мусора и выгула собак, стоянки автомобилей, гаражи, ЦТП.

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Денис Галицкий предложил ограничить высоту зданий и сооружений четырьмя метрами. «Специальная зона решает проблему новых жилых комплексов, когда застройщики делают благоустройство на отдельных земельных участках. Сейчас у жильцов нет гарантии, что участок потом будет использоваться так, как запланировано проектом. Таких домов уже достаточно много», — пояснил он.

Департамент градостроительства и архитектуры предложил другой подход — установить подзону Ж-1 (зона жилой застройки многоквартирными домами от четырех этажей и выше) или Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с максимальной высотой строений — ноль метров. «Главная цель — сохранение территорий, которые оказались внутри дворов и не имеют подходов и подъездов. Их нельзя сформировать в качестве самостоятельных земельных участков и мы их не можем позиционировать как территорию общего пользования», — пояснила представитель ДГА Ольга Савицкая. Нулевая высота, по мнению ДГА, защитит дворы от возникновения каких-либо объектов капитального строительства.

Денис Галицкий возразил, что с нулевой отметкой не построить тепловые пункты и другие сооружения. «Высотность ноль настораживает», — отметил председатель комиссии Виктор Агеев. Мнения членов комиссии о высотности и новой зоне разошлись. Проект будет доработан и рассмотрен на следующем заседании.

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