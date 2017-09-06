В центре Омска закроют несколько улиц
С 6 по 9 сентября с 22 часов вечера до 8 часов утра будут закрыты для движения любого транспорта несколько улиц в центре города.
С 6 по 9 сентября с 22 часов вечера до 8 часов утра будут закрыты для движения любого транспорта несколько улиц в центре города.
В это время здесь пройдут работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
В частности, для движения будут закрыты улицы Краснофлотская, Сенная, Чехова, Щербанева и Газетный переулок.
В департаменте городского хозяйства омичам рекомендуют объезжать перекрытые участки по улицам Гагарина и Гусарова.