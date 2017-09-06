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10:53 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска закроют несколько улиц

С 6 по 9 сентября с 22 часов вечера до 8 часов утра будут закрыты для движения любого транспорта несколько улиц в центре города.

В это время здесь пройдут работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

В частности, для движения будут закрыты улицы Краснофлотская, Сенная, Чехова, Щербанева и Газетный переулок.

В департаменте городского хозяйства омичам рекомендуют объезжать перекрытые участки по улицам Гагарина и Гусарова.

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