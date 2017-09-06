В Севастополе собирают урожай винограда. Говорят, солнечной ягоды в этом году много

Сбор винограда начался в середине августа и продлится до октября. Валовый сбор на текущий момент составляет 2 090 тонн, а площадь убранных виноградников — 423,7 га. Урожайность при этом выше, чем в прошлом году на 60% — с одного гектара убрано более 50 центнеров урожая, — сообщили в Департаменте сельского хозяйства региона. Первый урожай собран на виноградниках столовых сортов «мускат янтарный» и «ранний магарач».