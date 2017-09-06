В Севастополе собирают урожай винограда. Говорят, солнечной ягоды в этом году много
Урожай винограда в Севастополе в числе первых начали собирать предприятия ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро».
Урожай винограда в Севастополе в числе первых начали собирать предприятия ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро».
Сбор винограда начался в середине августа и продлится до октября. Валовый сбор на текущий момент составляет 2 090 тонн, а площадь убранных виноградников — 423,7 га. Урожайность при этом выше, чем в прошлом году на 60% — с одного гектара убрано более 50 центнеров урожая, — сообщили в Департаменте сельского хозяйства региона. Первый урожай собран на виноградниках столовых сортов «мускат янтарный» и «ранний магарач».
Далее планируется уборка винограда сортов «пино-фран» и «пино-нуар», которые используются для изготовления игристых вин. Планируется, что в текущем году общий сбор винограда составит более 16 тыс тонн, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, — отметили в