Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Твин Пикс глазами психиатра
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Выявлен новый вид мошенничества, связанный с арендой машин
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
10:45 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе собирают урожай винограда. Говорят, солнечной ягоды в этом году много

Урожай винограда в Севастополе в числе первых начали собирать предприятия ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро».

Сбор винограда начался в середине августа и продлится до октября. Валовый сбор на текущий момент составляет 2 090 тонн, а площадь убранных виноградников — 423,7 га. Урожайность при этом выше, чем в прошлом году на 60% — с одного гектара убрано более 50 центнеров урожая, — сообщили в Департаменте сельского хозяйства региона. Первый урожай собран на виноградниках столовых сортов «мускат янтарный» и «ранний магарач».

Далее планируется уборка винограда сортов «пино-фран» и «пино-нуар», которые используются для изготовления игристых вин. Планируется, что в текущем году общий сбор винограда составит более 16 тыс тонн, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, — отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Движение «Доброволец»: новый проект работает
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь