Опасную рыбу выявили на территории Приморья
Нарушение было выявлено во время перевозки продукции.
Нарушение было выявлено во время перевозки продукции.
В Приморье выявлена опасная рыбная продукция, которая перевозилась с нарушением температурного режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, в Уссурийске было выявлено 49 килограммов рыбной продукции с нарушением температурного режима.
В отношении водителя транспортного средства вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства было выявлено сотрудниками Уссурийского отдела теруправления Россельхознадзора и инспекторами ДПС в ходе совместных дежурств на дорогах Приморского края.