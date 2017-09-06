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11:02 (мск), источник: VLADNEWS

Опасную рыбу выявили на территории Приморья

Нарушение было выявлено во время перевозки продукции.

В Приморье выявлена опасная рыбная продукция, которая перевозилась с нарушением температурного режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в Уссурийске было выявлено 49 килограммов рыбной продукции с нарушением температурного режима.

В отношении водителя транспортного средства вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства было выявлено сотрудниками Уссурийского отдела теруправления Россельхознадзора и инспекторами ДПС в ходе совместных дежурств на дорогах Приморского края.

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