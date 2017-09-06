В Волгоградском аэропорту появится два телетрапа
Стоимость двух телетрапов составит 10,5 млн рублей.
Стоимость двух телетрапов составит 10,5 млн рублей.
Начальная цена была на уровне 11,3 млн рублей, а главное требование к участникам заключалось в сроках — трапы должны были быть готовы уже в этом году. Кроме того, к ним предъявлялся ряд технических требований, а срок гарантии — не меньше двух лет.
Таким образом, реконструкция и обновление Международного волгоградского аэропорта продолжается, и вскоре добираться из салона самолета в здание аэропорта и наоборот пассажирам станет гораздо удобнее. Следующим же этапом станет запуск аэроэкспресса из аэропорта до центральной части города.