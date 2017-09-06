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11:18 (мск), источник: Ежедневник.by

«Упавший» корпус первого реактора БелАЭС передадут Балтийской АЭС

Оборудование для АЭС, от которого Беларусь отказалась из-за большого общественного резонанса после инцидента с его установкой, планируется передать Балтийской АЭС в Калининградской области.

Источник: Ежедневник.by

Концерн «Росэнергоатом» приобретет у компании «Атомстройэкспорт» оборудование, произведенное для первого энергоблока БелАЭС в Островце, сообщает interfax.by. Речь идет в том числе о корпусе первого реактора, от которого Беларусь отказалась после того, как при его пробной установке произошло ЧП: груз соскользнул со стропы и коснулся земли.

Несмотря на то, что, по оценке производителей, корпус реактора не получил повреждений, Беларусь отказалась от него и договорилась с «Росатомом» о замене. В связи с этим ввод первого блока БелАЭС был перенесен с 2018 на 2019 год.

Строительство Балтийской АЭС сейчас заморожено в связи с поиском инвесторов.

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