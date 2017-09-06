Минтранс расширит список вещей, бесплатных для провоза в самолете
Министерство транспорта РФ может расширить перечень вещей, которые можно взять с собой на борт самолета бесплатно. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов.
Министерство транспорта РФ может расширить перечень вещей, которые можно взять с собой на борт самолета бесплатно. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов.
«Что касается предметов, разрешенных к проносу на борт самолета, данный перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений наших граждан», — приводит ТАСС слова Соколова.
В конце сентября в силу вступает закон, разрешающий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Это призвано снизить стоимость авиабилетов. Пассажиры смогут взять с собой без дополнительной платы только ручную кладь в 5 кг. Данная норма не будет распространяться на возвратные билеты, в них
Также новый закон предусматривает изменение списка 16 бесплатных вещей для провоза на борту. Из него намерены вычеркнуть ноутбук, мобильный телефон и верхнюю одежду. Однако Соколов отметил, что это не обязывает пассажиров доплачивать за эти вещи.
Разумеется, пассажир по-прежнему сможет проносить на борт сотовый телефон, другие гаджеты, книги, цветы и зонты в составе ручной клади. Без взвешивания можно будет брать с собой детское питание и люльки для младенцев, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель.
Также он подчеркнул, что верхняя одежда пассажира, которая на нем, не будет дополнительно взвешиваться.
Ранее сообщалось, что Минтранс ужесточит наказания для авиакомпаний за срыв авиарейсов.