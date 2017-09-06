Минтранс расширит список вещей, бесплатных для провоза в самолете

Источник: РИА "Новости"

«Что касается предметов, разрешенных к проносу на борт самолета, данный перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений наших граждан», — приводит ТАСС слова Соколова.

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В конце сентября в силу вступает закон, разрешающий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Это призвано снизить стоимость авиабилетов. Пассажиры смогут взять с собой без дополнительной платы только ручную кладь в 5 кг. Данная норма не будет распространяться на возвратные билеты, в них по-прежнему предусмотрены обязательные 10 кг багажа.

Также новый закон предусматривает изменение списка 16 бесплатных вещей для провоза на борту. Из него намерены вычеркнуть ноутбук, мобильный телефон и верхнюю одежду. Однако Соколов отметил, что это не обязывает пассажиров доплачивать за эти вещи.

Разумеется, пассажир по-прежнему сможет проносить на борт сотовый телефон, другие гаджеты, книги, цветы и зонты в составе ручной клади. Без взвешивания можно будет брать с собой детское питание и люльки для младенцев, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель. Максим Соколов Министр транспорта РФ

Также он подчеркнул, что верхняя одежда пассажира, которая на нем, не будет дополнительно взвешиваться.