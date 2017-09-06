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11:25 (мск), источник: Известия

Минтранс расширит список вещей, бесплатных для провоза в самолете

Министерство транспорта РФ может расширить перечень вещей, которые можно взять с собой на борт самолета бесплатно. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается предметов, разрешенных к проносу на борт самолета, данный перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений наших граждан», — приводит ТАСС слова Соколова.

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В конце сентября в силу вступает закон, разрешающий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Это призвано снизить стоимость авиабилетов. Пассажиры смогут взять с собой без дополнительной платы только ручную кладь в 5 кг. Данная норма не будет распространяться на возвратные билеты, в них по-прежнему предусмотрены обязательные 10 кг багажа.

Также новый закон предусматривает изменение списка 16 бесплатных вещей для провоза на борту. Из него намерены вычеркнуть ноутбук, мобильный телефон и верхнюю одежду. Однако Соколов отметил, что это не обязывает пассажиров доплачивать за эти вещи.

Разумеется, пассажир по-прежнему сможет проносить на борт сотовый телефон, другие гаджеты, книги, цветы и зонты в составе ручной клади. Без взвешивания можно будет брать с собой детское питание и люльки для младенцев, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель.
Максим Соколов
Министр транспорта РФ

Также он подчеркнул, что верхняя одежда пассажира, которая на нем, не будет дополнительно взвешиваться.

Ранее сообщалось, что Минтранс ужесточит наказания для авиакомпаний за срыв авиарейсов.

Авиакомпании не будут брать деньги за провоз зимней одежды в салоне
Во время загрузки произошла ошибка.
15 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
Олигархи от жадности готовы за воздух плату ввести, за выдох вдвойне !!!
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