Муниципальные автобусы уходят с дорог Хабаровска

— Наше предприятие проходит процедуру банкротства. Нам нужно либо рассчитаться с долгами, либо прекратить свою деятельность. В связи с этим мы сокращаем затраты, уменьшаем численность персонала и прочие статьи расходов. Также мы вынуждены исключить из обслуживания ряд автобусных маршрутов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор ХПАТП № 1 Алексей Деменок. — Наше производство очень затратное. Мы рассчитывали на тариф в 25 рублей, но его установили всего в 23 рубля. Это стало еще одной причиной для того, что нам надо сократить затраты. После передачи автобусных маршрутов № 21, 23 и 24 частникам стоимость билета на них может измениться. Как правило, цена проезда в коммерческих автобусах выше, чем в муниципальных, которые осуществляют перевозки по регулируемым тарифам.



Еще три года назад на дороги Хабаровска выходили 240 машин по 43 муниципальным маршрутам. С 2014 года произошли существенные сокращения. И сегодня муниципальный перевозчик представлен 125 автобусами на 17 маршрутах.

