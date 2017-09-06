Экономика Новосибирской области начала восстановление

Показатель может говорить о восстановлении объемов платежеспособного спроса. При этом в 7 из 12 сибирских регионов объемы розничной торговли по-прежнему падают. Рост в Новосибирской области пока небольшой — 3 процента, но, по мнению министра — это все же положительная динамика.

Ольга Молчанова, министр экономического развития Новосибирской области: «Я считаю — дна кризиса мы уже достигли. И то постепенное, очень медленное восстановление на уровне 1-го, 2-ух процентов прироста ВРП, объема промышленной продукции, инвестиций — это низкие, конечно, темпы для РФ. То есть восстановление будет медленным и очень постепенным, скажем так, можно уже говорить — дна кризиса мы уже достигли, восстановление будет медленным и очень постепенным».