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11:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Экономика Новосибирской области начала восстановление

В Новосибирской области после спада вновь стали расти объемы оптовой, розничной торговли, а также платных услуг населению. Об этом сегодня заявила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Показатель может говорить о восстановлении объемов платежеспособного спроса. При этом в 7 из 12 сибирских регионов объемы розничной торговли по-прежнему падают. Рост в Новосибирской области пока небольшой — 3 процента, но, по мнению министра — это все же положительная динамика.

Ольга Молчанова, министр экономического развития Новосибирской области: «Я считаю — дна кризиса мы уже достигли. И то постепенное, очень медленное восстановление на уровне 1-го, 2-ух процентов прироста ВРП, объема промышленной продукции, инвестиций — это низкие, конечно, темпы для РФ. То есть восстановление будет медленным и очень постепенным, скажем так, можно уже говорить — дна кризиса мы уже достигли, восстановление будет медленным и очень постепенным».

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