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11:26 (мск), источник: VN.ru

Объявлен конкурс по выбору концессионера для строительства семи поликлиник

Конкурс проводит минздрав региона в два этапа. Победителя планируют назвать в феврале 2018 года.

Срок действия концессионного соглашения составляет десять лет с даты заключения, в том числе два года — строительно-монтажные работы и восемь лет — период эксплуатации. Затем объект будет передан правительству Новосибирской области.

Проект концессионного соглашения предусматривает строительство городских поликлиник по следующим адресам: ул. Татьяны Снежиной; ул. Пролетарская; ул. Краснодарская, 6/5; пл. Райсовета; ул. Степная, 266; ул. Виктора Уса, 2/1; ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической консультативно-диагностической поликлиники). Общая площадь объектов — около 72,1 тысячи квадратных метров.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 36 от 6 сентября 2017 года.

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