Объявлен конкурс по выбору концессионера для строительства семи поликлиник
Конкурс проводит минздрав региона в два этапа. Победителя планируют назвать в феврале 2018 года.
Конкурс проводит минздрав региона в два этапа. Победителя планируют назвать в феврале 2018 года.
Срок действия концессионного соглашения составляет десять лет с даты заключения, в том числе два года —
Проект концессионного соглашения предусматривает строительство городских поликлиник по следующим адресам: ул. Татьяны Снежиной; ул. Пролетарская; ул. Краснодарская, 6/5; пл. Райсовета; ул. Степная, 266; ул. Виктора Уса, 2/1; ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 36 от 6 сентября 2017 года.