Волгоградские дворы преображаются в рамках проекта «Городская среда»

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В начале года специальная комиссия формировала список объектов, которые попадут в программу в первую очередь. По словам специалистов, с каждым месяцем желание присоединиться к проекту у горожан все больше, а благодаря комплексному благоустройству люди видят, как меняется их двор и жизнь к лучшему.

Кировский район. Улица Зины Маресевой. Этот двор не знал ремонта больше полувека, сегодня здесь идут работы. Местные жители не скрывают эмоций: теперь на улице им находиться не только приятно, но и безопасно.

Тамара Кобликова, жительница Кировского района: «Двор у нас очень был плохой. Тут не пройдешь. Если дождь прошел, то все — грязь невылазная и непролазная. Но вот это в течение недели все сделали. Такую красоту. Вот просто красота. И лавочки, и деткам есть, где попрыгать и побегать. Мне очень хорошо».

Темп благоустройства действительно высокий. За качеством и ходом ремонта следит специальный общественный совет. В этот раз на объект с инспекцией приехала депутат Государственной Думы Нина Черняева. Парламентарий лично встречается с местными жителями, чтобы узнать из первых уст о ходе работ и о проблемах на стадии реализации проекта.

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Нина Черняева, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Городская среда»: «Прежде всего, мы должны сделать упор на качественную работу. Чтобы наши жители находились в комфорте в своем дворе. И им было уютно. И самое главное — безопасно для детей и жителей. Мы, естественно, выезжаем, приглашаем подрядчиков, смотрим сроки исполнения, качество исполнения, приглашаем экспертов».

Это еще один двор в Кировском районе, который вошел в программу «Городская среда». Новую детскую площадку здесь установили буквально за неделю. Сегодня на объекте продолжаются работы по благоустройству, но во время реализации проекта подрядчику пришлось столкнуться с трудностями.

Вальтер Григорян, подрядчик: «Бывало, что при установке бордюров из-за беспечности жителей ломают где-то что-то. Нюансы бывают, конечно. Хотелось бы к жителям обратиться — это же делается все для них. Это все приходится переделывать за свой счет».