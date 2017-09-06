Волгоградские дворы преображаются в рамках проекта «Городская среда»
В регионе приступили к реализации федерального проекта «Городская среда». В его рамках только в этом году преобразятся более 40 территорий. И это только в Волгограде.
В регионе приступили к реализации федерального проекта «Городская среда». В его рамках только в этом году преобразятся более 40 территорий. И это только в Волгограде.
В начале года специальная комиссия формировала список объектов, которые попадут в программу в первую очередь. По словам специалистов, с каждым месяцем желание присоединиться к проекту у горожан все больше, а благодаря комплексному благоустройству люди видят, как меняется их двор и жизнь к лучшему.
Кировский район. Улица Зины Маресевой. Этот двор не знал ремонта больше полувека, сегодня здесь идут работы. Местные жители не скрывают эмоций: теперь на улице им находиться не только приятно, но и безопасно.
Тамара Кобликова, жительница Кировского района: «Двор у нас очень был плохой. Тут не пройдешь. Если дождь прошел, то все — грязь невылазная и непролазная. Но вот это в течение недели все сделали. Такую красоту. Вот просто красота. И лавочки, и деткам есть, где попрыгать и побегать. Мне очень хорошо».
Темп благоустройства действительно высокий. За качеством и ходом ремонта следит специальный общественный совет. В этот раз на объект с инспекцией приехала депутат Государственной Думы Нина Черняева. Парламентарий лично встречается с местными жителями, чтобы узнать из первых уст о ходе работ и о проблемах на стадии реализации проекта.
Нина Черняева, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Городская среда»: «Прежде всего, мы должны сделать упор на качественную работу. Чтобы наши жители находились в комфорте в своем дворе. И им было уютно. И самое главное — безопасно для детей и жителей. Мы, естественно, выезжаем, приглашаем подрядчиков, смотрим сроки исполнения, качество исполнения, приглашаем экспертов».
Это еще один двор в Кировском районе, который вошел в программу «Городская среда». Новую детскую площадку здесь установили буквально за неделю. Сегодня на объекте продолжаются работы по благоустройству, но во время реализации проекта подрядчику пришлось столкнуться с трудностями.
Вальтер Григорян, подрядчик: «Бывало, что при установке бордюров
Успешная реализация проекта «Городская среда», подчеркивают представители общественного совета, зависит как от прямого участия жителей, так и от их стремления сохранить свой двор в порядке и чистоте. Тема комплексного благоустройства для нашего региона