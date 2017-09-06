По-прежнему 22 рубля. Омичам пообещали не повышать стоимость проезда

Источник: РИА "Новости"

Многим казались фантастическими сроки — на всё про всё отводилось полгода. Однако учёные из города на Неве уверили: задача сложная, но выполнимая. Проект должны представить 22 сентября. Как будет выглядеть маршрутная сеть Омска, разбирался корреспондент «АиФ в Омске».

Больше автобусов.

Для перемещения на общественном транспорте в городах-миллионниках допускается две пересадки, в Омске разработчики попытаются все поездки сделать прямыми. За полгода работы питерцы изучили транспортные потоки, исследовали, где живут омичи, куда ездят на работу или за покупками. Учли вновь возводимые микрорайоны в центре и только что построенное жильё на окраинах. В конечном итоге они должны выдать два варианта новой марш­рутной сети. Как рассказал заместитель директора городского департамента транспорта Игорь Кожухов, оба документа будут представлены общественности.

«Разработчик предлагает переходить на более вместительный подвижной состав. Мы это сами понимаем и давно настраиваем наших омских перевозчиков на замену мало­вместительных автобусов, — отмечает Игорь Кожухов. — В целом количество пассажирского транспорта является достаточным, сегодня на дорогах Омска работают 2740 транспорт­ных единиц, после введения новой схемы маршрутной сети предложено оставить 2000−2200 единиц с учётом замены на более вместительные автобусы. При этом увеличится провозная способность. Для примера: в центре на остановках в ряд стоят 6−8 автобусов, которые вмещают 15−20 пассажиров; если заменим их на транспорт с большим количеством мест, то ожидать посадки пассажиров будут всего четыре автобуса».

Замдиректора департамента транспорта анонсировал несколько новых маршрутов. Так, разработчик нашёл более короткий путь для тех, кто хотел бы уехать на проспект Маркса с Московки. Среди нововведений и единая диспетчерская служба, которая будет отслеживать всех перевозчиков — не только муниципальных, но и частных.

От того, как сформируют маршрутную сеть, будет зависеть эффективность работы транспорта. Следовательно, скажется всё это на цене билета.

«На сегодня вопрос повышения стоимости проезда не обсуждается. Если маршрутная сеть будет сформирована так, что позволит перевозчикам эффективно осуществлять свою работу, то, может быть, год, два или три не будет повышаться цена проезда», — отметил Кожухов.

Перевозчики насторожились.

Со скепсисом относятся к новой схеме движения пассажирского транспорта частники и пока говорят о ней скупо.

«Надо посмотреть, что предложат, а потом составим мнение, — сказал президент «Омского содружества автоперевозчиков’Владимир Геворгян. Он отметил, что изначально был против подхода, когда пассажиропоток исследовался только в муниципальном транспорте.

В «форды», «пежо» и «мерседесы», которые тоже перевозят омичей, никто не заходил и ничего в них не считал. У департамента транспорта революционный подход. В 2013 году от нас потребовали поменять транспорт, мы поменяли. Разработчик скажет другие автобусы купить — и опять на нас лягут затраты.

В январе 2017-го были отменены 27 маршрутов, тогда частные перевозчики возмутились и пошли в суд, правда, все процессы проиграли. История была резонансная, но, кажется, точку в споре департамента транспорта и предпринимателей поставить не удастся. Два бизнесмена продолжают возить пассажиров несмотря на судебные решения. Игорь Кожухов назвал их имена — это Михаил Фёдоров и Владимир Занин.