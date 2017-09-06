Найдены новые разносчики африканской чумы свиней в Омской области

— Схему распространения по региону мы уже выявили. Но причина заноса в Омскую область пока не установлена. Допустим, деревня Новоархангеловка. Одна семья покупает поросят, и через несколько дней они погибают. Они были больны АЧС. Потом приходит почтальон, выдает пенсию. Через несколько дней у этого почтальона погибают свиньи. Он имеет с другими жителями села контакт. Еще одним источником распространения стал ветеринарный врач в поселке Ачаирском, который ходил по дворам лечил больных поросят (Цитата сайта «Новый Омск»).