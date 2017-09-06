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11:59 (мск), источник: Om1.ru

Найдены новые разносчики африканской чумы свиней в Омской области

На этот раз обвиняют ветеринарных врачей.

Сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в управлении Россельхознадзора по Омской области был озвучен новый разносчик африканской чумы свиней.

Начальник отдела госветнадзора на госгранице и транспорте управления Россельхознадзора Алексей Харин заявил, что помимо почтальонов, инфекцию могут разносить ветеринарные врачи.

Напомним, что версию с почтальонами и сотрудниками колоний, распространяющими африканскую чуму, называл министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Алексей Харин, начальник отдела госветнадзора на госгранице и транспорте управления Россельхознадзора по Омской области:

 — Схему распространения по региону мы уже выявили. Но причина заноса в Омскую область пока не установлена. Допустим, деревня Новоархангеловка. Одна семья покупает поросят, и через несколько дней они погибают. Они были больны АЧС. Потом приходит почтальон, выдает пенсию. Через несколько дней у этого почтальона погибают свиньи. Он имеет с другими жителями села контакт. Еще одним источником распространения стал ветеринарный врач в поселке Ачаирском, который ходил по дворам лечил больных поросят (Цитата сайта «Новый Омск»).

Отметим, что на сегодня обнаружены 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, уничтожены 14, 3 тысяч свиней.

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