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12:17 (мск), источник: Sputnik.by

Рябов рассказал о погоде на выходные: дождей будет меньше

МИНСК, 6 сен — Sputnik. В предстоящие дни количество осадков в Беларуси уменьшится, в выходные дни ожидаются небольшие кратковременные дожди, сообщил Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

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Источник: РИА "Новости"

С начала недели в республике установилась прохладная дождливая погода. 4 сентября на Минскую область обрушился сильный ветер: в столице он валил деревья, а в регионе обесточил более 20 деревень.

Рябов рассказал, что в четверг еще сохранится сырая погода: ночью по северо-востоку и юго-западу страны, днем на большей части территории республики пройдут дожди. Температура ночью не превысит +10°С, днем она составит +16°С.

«Начиная с пятницы, погода начнет постепенно улучшаться, с ростом атмосферного давления, дожди на большей части прекратятся и пройдут в отдельных районах республики и будут уже не такими продолжительными и сильными», — проинформировал Рябов.

По его словам, столбик термометра ночью поднимется до +12°С, днем — до+19°С.

«В субботу будет еще лучше: страна будет находиться в области высокого атмосферного давления и к нам вместе с южными ветрами устремиться теплый воздух с юго-запада Европы, что приведет к повышению температуры и установиться теплая и более комфортная погода», — продолжил он.

Рябов уточнил, что ожидается преимущественно без осадков, лишь в северо-западных и северных районах республики небольшие кратковременные дожди. «Температура ночью +6..+13°С, «Температура ночью +6..+23°С, по югу до +25°С», — уточнил собеседник агентства.

«В воскресенье в Беларусь будет поступать теплая, влажная воздушная масса с юго-запада Европы», — добавил Рябов.

Специалист заверил, что ночью и днем станет еще теплее. Так, «Температура ночью +6..+16°С, «Температура ночью +6..+25°С, по югу до +27°С. «В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — сказал он.

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