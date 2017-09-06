Красноярские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
На сегодняшний день в крае обмолотили 36% площадей яровых зерновых и зернобобовых на площади свыше 370 тыс. гектаров.
На сегодняшний день в крае обмолотили 36% площадей яровых зерновых и зернобобовых на площади свыше 370 тыс. гектаров.
Хлеборобы Красноярского края намолотили первый миллион тонн зерна. С этим достижением сегодня их поздравил глава региона Виктор Толоконский в рамках рабочей поездки в Назаровский район, сообщили в
Работники регионального АПК уже не первый год добиваются средней урожайности зерновых на уровне 24−25 центнеров с гектара — рекордной для Сибири. В настоящий момент с красноярских полей собрано лишь меньше половины урожая. По оценке губернатора, к окончанию уборочной кампании, край получит не менее 2,5 млн тонн валового сбора.
По данным министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день в крае обмолотили 36% площадей яровых зерновых и зернобобовых на площади свыше 370 тыс. гектаров. Основная задача, которую ставит перед министерством глава региона, — это развитие зернопереработки для получения продукта с более высокой добавленной стоимостью. В регионе уже реализуются соответствующие инвестпроекты.
«Я всегда испытываю чувство радости и гордости, когда вижу, как работают в полях люди и техника, не останавливаясь ни на минуту. Хлеб никогда не даётся легко, и для завершения уборочной потребуется ещё очень много сил. Тем более, что в это же время идет заготовка зелёных кормов, которые
Добавим, что Назаровский район традиционно входит в число лидеров по урожайности вместе с Ужурским, Шарыповским и другими районами.