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12:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

На сегодняшний день в крае обмолотили 36% площадей яровых зерновых и зернобобовых на площади свыше 370 тыс. гектаров.

Источник: Reuters

Хлеборобы Красноярского края намолотили первый миллион тонн зерна. С этим достижением сегодня их поздравил глава региона Виктор Толоконский в рамках рабочей поездки в Назаровский район, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Работники регионального АПК уже не первый год добиваются средней урожайности зерновых на уровне 24−25 центнеров с гектара — рекордной для Сибири. В настоящий момент с красноярских полей собрано лишь меньше половины урожая. По оценке губернатора, к окончанию уборочной кампании, край получит не менее 2,5 млн тонн валового сбора.

По данным министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день в крае обмолотили 36% площадей яровых зерновых и зернобобовых на площади свыше 370 тыс. гектаров. Основная задача, которую ставит перед министерством глава региона, — это развитие зернопереработки для получения продукта с более высокой добавленной стоимостью. В регионе уже реализуются соответствующие инвестпроекты.

Качество красноярской пшеницы — одно из лучших в России. Более 60% выращиваемой в крае пшеницы относится к третьему классу, тогда как по стране этот показатель не более 25%. Благодаря этому край оказался в числе четырёх регионов СФО, отобранных Китаем для экспорта зерна.

«Я всегда испытываю чувство радости и гордости, когда вижу, как работают в полях люди и техника, не останавливаясь ни на минуту. Хлеб никогда не даётся легко, и для завершения уборочной потребуется ещё очень много сил. Тем более, что в это же время идет заготовка зелёных кормов, которые из-за погодных условий не успели заготовить в июле, уборка других культур. Аграриям приходится преодолевать огромные сложности, ведь всё это делается на одной и той же технике, одними и теми же людьми. Желаю успеха сельским труженикам, и от имени всех красноярцев говорю им великое спасибо за их работу», — сказал Виктор Толоконский.

Добавим, что Назаровский район традиционно входит в число лидеров по урожайности вместе с Ужурским, Шарыповским и другими районами.

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