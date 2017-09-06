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12:34 (мск), источник: Интерфакс

В Москве открыли после реконструкции развязку МКАД с Профсоюзной улицей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой крупной транспортной развязке на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.

Источник: Агентство «Москва»

По словам мэра, таким образом, завершается реконструкция финальной, 14-ой развязки дорожной магистрали, что позволит значительно улучшить пропускную способность и скорость движения на МКАД.

Закончен один из самых сложных объектов на МКАД. С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе, с другой — еще одна крупная развязка на МКАД. Таким образом, реконструкция всех 14 развязок на магистрали закончена. То, что сделано здесь, я считаю победой дорожников, улучшилась пропускная способность.
Сергей Собянин

По его словам, на участке МКАД — Профсоюзная улица пересекаются транспортные потоки с Калужского шоссе и Профсоюзной улицы, имеется выезд на Ленинский проспект и дорога в крупные районы — Ясенево и Теплый Стан.

Реконструкцию выполнила группа компаний «АРКС» в рамках госконтракта с департаментом строительства Москвы. По данным председателя совета директоров компании Дмитрия Симарева, в основу проекта реконструкции данной развязки легла концепция разделения транзитных и поворотных транспортных потоков.

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«Направленные съезды, переходно-скоростные полосы, боковые проезды, построенные в рамках проекта, минимизируют пересечение потоков машин, за счет чего увеличится скорость и повысится безопасность движения по развязке. Также мы реконструировали и расширили три из четырех существующих “клеверных” съездов, что дополнительно увеличит пропускную способность развязки. На всем этапе строительства мы старались оптимизировать и сократить сроки, понимая, что пуск движения по новой развязке позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей ЮЗАО (Юго-Западный административный округ — ИФ) и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа — ИФ)», — пояснил он.

Симарев добавил, что в ходе строительства был возведен тоннель длиной 1,2 км для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Также на развязке располагается левоповоротная эстакада для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотная — через кольцо и эстакады через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах кольцевой магистрали.

Кроме того, выполнены реконструкция МКАД от 42 до 39 км и расширение почти километрового участка Калужского шоссе до 4 полос движения в каждом направлении, строительство боковых проездов МКАД и устройство «карманов» для общественного транспорта. Модернизация развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями началась четыре года назад.

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