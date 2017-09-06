В Москве открыли после реконструкции развязку МКАД с Профсоюзной улицей

Источник: Агентство «Москва»

По словам мэра, таким образом, завершается реконструкция финальной, 14-ой развязки дорожной магистрали, что позволит значительно улучшить пропускную способность и скорость движения на МКАД.

Закончен один из самых сложных объектов на МКАД. С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе, с другой — еще одна крупная развязка на МКАД. Таким образом, реконструкция всех 14 развязок на магистрали закончена. То, что сделано здесь, я считаю победой дорожников, улучшилась пропускная способность. Сергей Собянин

По его словам, на участке МКАД — Профсоюзная улица пересекаются транспортные потоки с Калужского шоссе и Профсоюзной улицы, имеется выезд на Ленинский проспект и дорога в крупные районы — Ясенево и Теплый Стан.

Реконструкцию выполнила группа компаний «АРКС» в рамках госконтракта с департаментом строительства Москвы. По данным председателя совета директоров компании Дмитрия Симарева, в основу проекта реконструкции данной развязки легла концепция разделения транзитных и поворотных транспортных потоков.

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«Направленные съезды, переходно-скоростные полосы, боковые проезды, построенные в рамках проекта, минимизируют пересечение потоков машин, за счет чего увеличится скорость и повысится безопасность движения по развязке. Также мы реконструировали и расширили три из четырех существующих “клеверных” съездов, что дополнительно увеличит пропускную способность развязки. На всем этапе строительства мы старались оптимизировать и сократить сроки, понимая, что пуск движения по новой развязке позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей ЮЗАО ( Юго-Западный административный округ — ИФ) и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа — ИФ)», — пояснил он.

Симарев добавил, что в ходе строительства был возведен тоннель длиной 1,2 км для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Также на развязке располагается левоповоротная эстакада для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотная — через кольцо и эстакады через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах кольцевой магистрали.