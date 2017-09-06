Определен победитель конкурса на строительство четвертого моста

Согласно протоколу комиссии, участие в конкурсе приняли ООО «Северо-Восточная магистраль» и ООО «Сибирская концессионная компания». Последняя и была названа победителем.

— После определения победителя мы выходим на стадию подписания концессионного соглашения. Два месяца отводится на проведение переговоров. Ориентировочно в ноябре текущего года мы должны подписать концессионное соглашение. Затем предстоит подписание соглашения с Федеральным дорожным агентством, финансовое закрытие по проекту и начало строительных работ.