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12:19 (мск), источник: VN.ru

Определен победитель конкурса на строительство четвертого моста

Предложения участников конкурса на право заключения концессионного соглашения о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске рассмотрены на заседании конкурсной комиссии в региональном правительстве.

Согласно протоколу комиссии, участие в конкурсе приняли ООО «Северо-Восточная магистраль» и ООО «Сибирская концессионная компания». Последняя и была названа победителем.

Евгений Раков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

 — После определения победителя мы выходим на стадию подписания концессионного соглашения. Два месяца отводится на проведение переговоров. Ориентировочно в ноябре текущего года мы должны подписать концессионное соглашение. Затем предстоит подписание соглашения с Федеральным дорожным агентством, финансовое закрытие по проекту и начало строительных работ.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 36 от 6 сентября 2017 года.

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