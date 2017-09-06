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12:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Закрытым городам в Челябинской области разрешат получить статус ТОСЭР

Закрытым территориальным образованиям (ЗАТО) в Челябинской области — Озерск, Снежинск и Трехгорный — предоставят возможность получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят депутатами Государственной думы РФ в осеннюю сессию. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Владимир Бурматов.

На сегодня существуют юридические противоречия — ЗАТО, которые одновременно являются и моногородами, не могут получить статус ТОСЭР. Предложенные парламентариями изменения в федеральный закон № 473-ФЗ позволят создавать ТОСЭР в «закрытых городах» с учетом общего порядка.

Статус ТОСЭР даст серьезный толчок для развития экономики Озерска, Снежинска и Трехгорного. «Потенциальные резиденты ТОСЭР в закрытых городах нашего региона уже планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 миллиарда рублей, которые позволят создать дополнительно 1800 рабочих мест», — отметил Владимир Бурматов.

По словам депутата, довольно высока вероятность принятия законопроекта в трех чтениях уже в осеннюю сессию.

Напомним, что согласно закону о ТОСЭР отдельным территориям РФ предоставляется целый ряд льгот. Это в том числе сниженные налоги на прибыль, имущество и землю, а также льготный режим подключения к объектам инфраструктуры и льготные ставки по арендной плате. Инвесторы, готовые разместить свои предприятия на территории городов, которые претендуют на статус ТОСЭР, уже есть.

В настоящий момент в Челябинской области момент статус территории опережающего социально-экономического развития уже получил Бакал и Верхний Уфалей. Сейчас там формируется пул резидентов ТОСЭР, что позволит создать около 2 тысяч рабочих мест.

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