Стадион любой ценой? Почему в Петербурге не могут достроить несколько школ

Источник: РИА "Новости"

«Виноват подрядчик»

Учебное заведение на Малой Бухарестской, 10, начали строить ещё в 2012 году и несколько раз переносили дату сдачи объекта. В последний раз обещали ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года. Но не сложилось. Ещё не достроенная школа покрылась трещинами и пришла в негодность. Проверка показала, что подрядчик сэкономил и использовал некачественные стройматериалы. Это видно даже невооружённым глазом: с фасада здания осыпается штукатурка, кирпичи неоднородны и отличаются по цвету. Трещин не видно, но, по словам экспертов, они расползлись внутри помещений. Родители и дети, которые уже пять лет ждут этой многострадальной школы на 550 мест, были вынуждены снова записать детей в соседнее, переполненное общеобразовательное учреждение.

Комитет по строительству расторг контракт с нечистоплотным подрядчиком и привлёк к достройке нового. Теперь школу обещают сдать в декабре.

— Сейчас на объект поставляются материалы и оборудование, — пояснила начальник пресс-службы комитета по строительству Ирина Степанова. — В кратчайшие сроки подрядчик должен устранить нарушения, допущенные предыдущей подрядной организацией.

Также «АиФ» обратился за разъяснениями в администрацию Фрунзенского района, но внятного комментария о причинах задержки и некачественного строительства мы так и не получили.

Ненасытная арена

Конечно, проще всего свалить всю вину на недобросовестного подрядчика. И «забыть» о том, в 2016 году правительство Петербурга перераспределило 2,6 млрд рублей из адресной инвестиционной программы на достройку стадиона «Санкт-Петербург». Тогда было остановлено строительство семи общеобразовательных школ, 13 детских садов, Дома культуры, школы искусств, восьми объектов здравоохранения для взрослых и детей, двух крытых катков и одной бани. В этом списке — и школа на Малой Бухарестской. С неё «сняли» 52,5 млн рублей. Не из-за этого ли подрядчик так экономил на стройматериалах? Ведь вместо 144 млн ему пришлось укладываться в 92.

— Сегодня срок ввода в действие многих школ, детских садов и других социальных объектов отодвинут во многом из-за того решения, — комментирует депутат Заксобрания Петербурга, член постоянной комиссии по градостроительству Борис Вишневский. — На обсуждении корректировки бюджета на 2017 год я задавал вопрос вице-губернатору Мокрецову, когда вернут эти 2,6 миллиарда рублей. Но ясного ответа не получил. Лишь общие слова, что все расходы на достройку будут компенсированы. Пока же люди должны терпеть переполненные классы и детсадовские группы, огромные очереди в поликлиниках. Жаль, что жители города не воспринимают бюджет, как свои деньги. Иначе более требовательно относились бы к отчётам об их расходовании.

Кстати, в 2017 году за счёт городского бюджета планировалось ввести в строй пять школ и девять детских садов. Сдано же всего одно общеобразовательное учреждение на ул. Маршала Казакова, 60, и три детсада.