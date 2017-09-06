Стадион любой ценой? Почему в Петербурге не могут достроить несколько школ
Новый учебный год начался вовсе не так гладко, как рапортовали чиновники. Несколько школ, несмотря на все обещания, так и не смогли ввести в эксплуатацию.
Новый учебный год начался вовсе не так гладко, как рапортовали чиновники. Несколько школ, несмотря на все обещания, так и не смогли ввести в эксплуатацию.
«Виноват подрядчик»
Учебное заведение на Малой Бухарестской, 10, начали строить ещё в 2012 году и несколько раз переносили дату сдачи объекта. В последний раз обещали ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года. Но не сложилось. Ещё не достроенная школа покрылась трещинами и пришла в негодность. Проверка показала, что подрядчик сэкономил и использовал некачественные стройматериалы. Это видно даже невооружённым глазом: с фасада здания осыпается штукатурка, кирпичи неоднородны и отличаются по цвету. Трещин не видно, но, по словам экспертов, они расползлись внутри помещений. Родители и дети, которые уже пять лет ждут этой многострадальной школы на 550 мест, были вынуждены снова записать детей в соседнее, переполненное общеобразовательное учреждение.
Комитет по строительству расторг контракт с нечистоплотным подрядчиком и привлёк к достройке нового. Теперь школу обещают сдать в декабре.
— Сейчас на объект поставляются материалы и оборудование, — пояснила начальник
Также «АиФ» обратился за разъяснениями в администрацию Фрунзенского района, но внятного комментария о причинах задержки и некачественного строительства мы так и не получили.
Ненасытная арена
Конечно, проще всего свалить всю вину на недобросовестного подрядчика. И «забыть» о том, в 2016 году правительство Петербурга перераспределило 2,6 млрд рублей из адресной инвестиционной программы на достройку стадиона «Санкт-Петербург». Тогда было остановлено строительство семи общеобразовательных школ, 13 детских садов, Дома культуры, школы искусств, восьми объектов здравоохранения для взрослых и детей, двух крытых катков и одной бани. В этом списке — и школа на Малой Бухарестской. С неё «сняли» 52,5 млн рублей. Не
— Сегодня срок ввода в действие многих школ, детских садов и других социальных объектов отодвинут во многом
Неудивительно, поскольку, например, только от школы в Металлострое стадион «откусил» аж 50 из 100 миллионов рублей, а от здания в