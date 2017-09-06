Автодорогу «Обход Хабаровска» начнут строить уже осенью этого года
Торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении займа на строительство состоялась в рамках ВЭФ.
Торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении займа на строительство состоялась в рамках ВЭФ.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.
В рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РКК» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников, заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников и первый
Кредит будет предоставлен на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «РКК» и Правительством Хабаровского края. АО «Газпромбанк» выступает в роли старшего кредитора. Это пока единственный пример
«По результатам плодотворных переговоров стороны пришли к согласию. Это еще один серьезный шаг на пути к созданию объекта. Благодарю наших партнеров, а также команду Правительства края, которая принимала участие в переговорном процессе»
«Подписание прямого трёхстороннего соглашения — один из ключевых этапов реализации проекта. Достигнуты все принципиальные договорённости по финансированию строительства новой дороги. Это открывает возможности для начала работ в ближайшее время — осенью этого года», — рассказал генеральный директор ООО «РКК» Павел Овчинников.
«Участие в проектах создания дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Достигнутые с Хабаровским краем договоренности демонстрируют эффективность нашего взаимодействия и непосредственную поддержку Правительства региона по реализации данного проекта», — подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.
«Обход Хабаровска» — платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.