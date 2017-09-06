Автодорогу «Обход Хабаровска» начнут строить уже осенью этого года

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

В рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РКК» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников, заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Церемония прошла в присутствии Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кредит будет предоставлен на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «РКК» и Правительством Хабаровского края. АО «Газпромбанк» выступает в роли старшего кредитора. Это пока единственный пример государственно-частного партнёрства в транспортно-логистической сфере на Дальнем Востоке.

«По результатам плодотворных переговоров стороны пришли к согласию. Это еще один серьезный шаг на пути к созданию объекта. Благодарю наших партнеров, а также команду Правительства края, которая принимала участие в переговорном процессе» Виктор Калашников заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Хабаровского края

«Подписание прямого трёхстороннего соглашения — один из ключевых этапов реализации проекта. Достигнуты все принципиальные договорённости по финансированию строительства новой дороги. Это открывает возможности для начала работ в ближайшее время — осенью этого года», — рассказал генеральный директор ООО «РКК» Павел Овчинников.

«Участие в проектах создания дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Достигнутые с Хабаровским краем договоренности демонстрируют эффективность нашего взаимодействия и непосредственную поддержку Правительства региона по реализации данного проекта», — подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.