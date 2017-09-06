Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Почему натуральное — не значит полезное
Младшая дочь Веры Брежневой поразила своим сходством с мамой
"Леша, ты не обижайся": прослушка переговоров Сечина и Улюкаева
В ГД ответили на слова о запрете ламп накаливания мощнее 50 Вт
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: В Нидерландах скандал из-за Крымского моста
СМИ: Почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров ответил после слов об отказе поддержать РФ
31-летняя Ирина Шейк опубликовала снимок топлесс - СМИ
Новая бомба КНДР может уничтожить часть РФ - СМИ
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автодорогу «Обход Хабаровска» начнут строить уже осенью этого года

Торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении займа на строительство состоялась в рамках ВЭФ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

В рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РКК» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников, заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Церемония прошла в присутствии Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кредит будет предоставлен на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «РКК» и Правительством Хабаровского края. АО «Газпромбанк» выступает в роли старшего кредитора. Это пока единственный пример государственно-частного партнёрства в транспортно-логистической сфере на Дальнем Востоке.

«По результатам плодотворных переговоров стороны пришли к согласию. Это еще один серьезный шаг на пути к созданию объекта. Благодарю наших партнеров, а также команду Правительства края, которая принимала участие в переговорном процессе»
Виктор Калашников
заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Хабаровского края

«Подписание прямого трёхстороннего соглашения — один из ключевых этапов реализации проекта. Достигнуты все принципиальные договорённости по финансированию строительства новой дороги. Это открывает возможности для начала работ в ближайшее время — осенью этого года», — рассказал генеральный директор ООО «РКК» Павел Овчинников.

«Участие в проектах создания дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Достигнутые с Хабаровским краем договоренности демонстрируют эффективность нашего взаимодействия и непосредственную поддержку Правительства региона по реализации данного проекта», — подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Обход Хабаровска» — платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мнения хабаровчан: таксист-преступник или жертва пассажиров-халявщиков?
Война в духе гангстерских боевиков развернулась в поселке Солнечный Хабаровского края
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь