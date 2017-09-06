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12:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на улице Ленина появится регулируемый пешеходный переход

Жители города просили о нем с 2013 года.

Сегодня на брифинге заместитель директора департамента мэрии Омска Вадим Кормилец рассказал о новых правилах движения на улице Ленина. Также он отметил, что из-за измененной схемы движения от магазина «Жемчужина» к бывшему «Дому одежды» появится регулируемый пешеходный переход.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента мэрии Омска:

 — Это очень востребованный пешеходный переход: в департамент транспорта с 2013 года поступали обращения граждан с просьбой сделать там пешеходный переход. (Цитата по «ОмскЗдесь»).

Ранее омичи перебегали дорогу в этом месте, подвергая свою жизнь опасности.

Новая схема движения транспорта на Ленинградской площади.

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