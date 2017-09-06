В конце сентября на трассе М-6 откроют четырехполосный 11-километровый участок в Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание на трассе М-6 «Каспий» в Городищенском районе, сообщает ВДТВ.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание на трассе М-6 «Каспий» в Городищенском районе, сообщает ВДТВ.
В ближайших планах региона — реконструкция 20-километрового участка по направлению к Иловле, отмечают в
11-километровый объект реконструкции на трассе М-6 будет завершен до конца сентября. Магистраль расширена с двух до четырех полос, оснащена линией электроосвещения, создана транспортная развязка и два путепровода, дорогу оснастят барьерным ограждением и современной разметкой.
На объекте еще предстоит установить 600 метров барьерного ограждения, завершить укладку дорожного покрытия на двух съездах с развязки, установить знаки и разметку.