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13:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В конце сентября на трассе М-6 откроют четырехполосный 11-километровый участок в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание на трассе М-6 «Каспий» в Городищенском районе, сообщает ВДТВ.

В ближайших планах региона — реконструкция 20-километрового участка по направлению к Иловле, отмечают в пресс-службе администрации региона.

11-километровый объект реконструкции на трассе М-6 будет завершен до конца сентября. Магистраль расширена с двух до четырех полос, оснащена линией электроосвещения, создана транспортная развязка и два путепровода, дорогу оснастят барьерным ограждением и современной разметкой.

На объекте еще предстоит установить 600 метров барьерного ограждения, завершить укладку дорожного покрытия на двух съездах с развязки, установить знаки и разметку.

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