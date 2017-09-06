Новый зал Свердловской филармонии будут строить пять лет
В Свердловской области начался процесс по оформлению документов для строительства нового концертного зала филармонии.
В Свердловской области начался процесс по оформлению документов для строительства нового концертного зала филармонии.
Срок возведения — примерно пять лет, сообщили ЕАН в
Новое здание будет вмещать два зала: один большой минимум на 1500 мест, второй — малый, минимум на 350 мест. Кто займется строительством, пока неясно.
«Будет объявлен конкурс», — уточнили в филармонии.
Точное место строительства обещают озвучить после 15 сентября, но уже известно, что концертный зал разместится поблизости от нынешнего здания филармонии на улице Карла Либкнехта. Отметим, что ранее обсуждалось несколько вариантов размещения нового концертного зала.
Например, глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев предлагал возвести его возле кинотеатра «Космос».