Новоселов поблагодарил Куприянова и Чеченко за повышение прожиточного минимума на 419 рублей

Как отметил министр труда и социального развития Владимир Куприянов, на повышение прожиточного минимума на 419 рублей повлиял рост цен в апреле, мае и июне 2017 года. Теперь величина прожиточного минимума в регионе составляет 9131 рубля.

Первый зампред правительства Андрей Новоселов, ведущий заседание областного кабмина вместо губернатора Виктора Назарова поблагодарил Владимира Куприянова и министра финансов Вадима Чеченко за по повышение ежемесячного минимума.

Куприянов решил привести статистику, насколько прожиточный минимум в Омской области выше, чем в других регионах, однако Новоселов попросил его не хвастаться.

«Ну ладно не хвастайтесь, чего расхвастались?! Я думаю ни у кого рука не поднялась проголосовать против», — полушутя заявил Новоселов.