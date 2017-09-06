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13:10 (мск), источник: СуперОмск

Новоселов поблагодарил Куприянова и Чеченко за повышение прожиточного минимума на 419 рублей

На заседании областного правительства 6 сентября утвердили новую величину прожиточного минимума в Омской области.

Как отметил министр труда и социального развития Владимир Куприянов, на повышение прожиточного минимума на 419 рублей повлиял рост цен в апреле, мае и июне 2017 года. Теперь величина прожиточного минимума в регионе составляет 9131 рубля.

Первый зампред правительства Андрей Новоселов, ведущий заседание областного кабмина вместо губернатора Виктора Назарова поблагодарил Владимира Куприянова и министра финансов Вадима Чеченко за по повышение ежемесячного минимума.

Куприянов решил привести статистику, насколько прожиточный минимум в Омской области выше, чем в других регионах, однако Новоселов попросил его не хвастаться.

«Ну ладно не хвастайтесь, чего расхвастались?! Я думаю ни у кого рука не поднялась проголосовать против», — полушутя заявил Новоселов.

Отметим, что ранее на повышение прожиточного минимума также повлиял рост цен на продукты особенно на помидоры, яблоки и огурцы.

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