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12:42 (мск), источник: РИА Новости

В Казани открывается Татарстанский нефтегазохимический форум

КАЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстанский нефтегазохимический форум, открывающийся в среду в Казани и входящий в тройку крупнейших региональных отраслевых мероприятий в России, соберет более 210 компаний из 45 городов России и семи зарубежных стран, сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Татарстанский нефтегазохимический форум является эффективной площадкой для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена идеями по ключевым темам отрасли. В этом году в его работе принимают участие более 210 предприятий из 45 городов России и семи стран мира. Это Австрия, Беларусь, Китай, Германия, Польша, Тайвань, Южная Корея», — говорится в сообщении.

В рамках форума запланировано более десяти международных научно-практических конференций, выставок, круглых столов. Среди них — специализированная конференция «Перспективы и особенности развития российского рынка поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 2017)», научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эффективности разработки нефтяных месторождений», выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» и «Интерпластика. Казань», научно-практическая конференция «Полимеры Татарстана: наука, инновации, производство», круглый стол «Цифровой актив в цифровой экономике: стандартизация, эффективность и безопасность жизненного цикла объектов нефтегазового комплекса» и другие.

В деловой программе задействованы эксперты нефтегазохимической отрасли, представители отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, руководители и специалисты предприятий, представители научных кругов.

По информации Минпромторга республики, компании-участники форума представят современные материалы, оборудование и технологии нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводную арматуру, оборудование и технологии для транспортировки нефти и газа, резервуары для хранения высокоагрессивных и высокоабразивных жидкостей, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления производственным процессом, контрольно-измерительное оборудование, системы пожаротушения и многое другое, без чего невозможна эффективная и безопасная работа предприятий нефтегазохимического комплекса.

Также в этом году запланированы круглые столы на базе Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского энергетического университета и Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева. Основными темами обсуждений станут кадровое и инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса, повышение энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности, малая распределительная энергетика и альтернативные источники энергии.

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