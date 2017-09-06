В Казани открывается Татарстанский нефтегазохимический форум

Источник: РИА Новости

«Татарстанский нефтегазохимический форум является эффективной площадкой для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена идеями по ключевым темам отрасли. В этом году в его работе принимают участие более 210 предприятий из 45 городов России и семи стран мира. Это Австрия, Беларусь, Китай, Германия, Польша, Тайвань, Южная Корея», — говорится в сообщении.

В рамках форума запланировано более десяти международных научно-практических конференций, выставок, круглых столов. Среди них — специализированная конференция «Перспективы и особенности развития российского рынка поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 2017)», научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эффективности разработки нефтяных месторождений», выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» и «Интерпластика. Казань», научно-практическая конференция «Полимеры Татарстана: наука, инновации, производство», круглый стол «Цифровой актив в цифровой экономике: стандартизация, эффективность и безопасность жизненного цикла объектов нефтегазового комплекса» и другие.

В деловой программе задействованы эксперты нефтегазохимической отрасли, представители отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, руководители и специалисты предприятий, представители научных кругов.

По информации Минпромторга республики, компании-участники форума представят современные материалы, оборудование и технологии нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводную арматуру, оборудование и технологии для транспортировки нефти и газа, резервуары для хранения высокоагрессивных и высокоабразивных жидкостей, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления производственным процессом, контрольно-измерительное оборудование, системы пожаротушения и многое другое, без чего невозможна эффективная и безопасная работа предприятий нефтегазохимического комплекса.